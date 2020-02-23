23.02.2020 (11:15)

В Татарстане передали награду фронтовика за личное мужество от 1944 года

В Республики Татарстан торжественно передали дочери участника Великой Отечественной войне награду за личное мужество в бою с фашистскими захватчиками от 1994 года.

Медаль «За отвагу» была найдена военным комиссариатом региона в ходе изучения архивных материалов. К награде красноармеец Вали Фазлиев был представлен в январе 1944 года за то, что пробился в траншеи противника, захватил в плен двух фашистов и первым прорвался в населенный пункт Кунья Полесской области. 18 января Вали Фазлиев погиб. В связи с этим награда так и не была вручена, а его родственники 76 лет оставались в неведении о подвиге своего отца.

Удостоверение к награде торжественно передал Президент Татарстана Рустам Миниханов дочери красноармейца Сание Хасановой во время торжественного собрания по случаю празднования Дня защитника Отечества.

Военные комиссариаты Центрального военного округа продолжают поиск героев, которым по тем или иным причинам не были вручены заслуженные награды. Большую помощь в реализации наградных решений оказывает центральный архив Минобороны России.

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