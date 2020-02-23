23.02.2020 (10:05)

Российские военнослужащие в Таджикистане поздравили фронтовиков с Днем защитника отечества

Российские военнослужащие 201 военной базы в Таджикистане поздравили ветеранов Великой отечественной войны и тружеников тыла с Днем защитника отечества.

В преддверии праздника, военнослужащие навестили ветеранов, оказав помощь в решении бытовых проблем. От лица командования российской военной базы, фронтовикам вручили подарки и благодарственные письма за вклад в воспитании молодежи в духе патриотизма, пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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