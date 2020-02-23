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23.02.2020 (09:51)

Ветеран-разведчик обучил военнослужащих ЗВО стрельбе из ППШ

В Московской области на полигоне «Головеньки» состоялась встреча военнослужащих танковой армии Западного военного округа с ветераном Великой Отечественной войны Владимиром Петровичем Вареником, который обучил их стрельбе из пистолета-пулемета Шпагина (ППШ) и сам освоил стрельбу из новейшего автомата АК-12.

На войсковом стрельбище Владимир Петрович продемонстрировал офицерам и солдатам свои навыки стрельбы из пулемета системы Максима, ручного пулемета Дегтярева, винтовки Мосина и пистолетов-пулеметов ППШ и ППС. Ветеран рассказал современным военнослужащим и юнармейцам о правильности обращения с оружием и о том, что его связывает с некоторыми образцами. Разведчики познакомили почётного гостя с возможностями радиолокационных станций ближней разведки СБР-3, комплексов разведки управления и связи «Стрелец», бронетранспортеров БТР-82А, обучили стрельбе из АК-12 и продемонстрировали свои возможности на штурмовой полосе препятствий «Тропа разведчика».

Также фронтовик высоко оценил качество военной формы – всесезонного комплекта полевого обмундирования.

Владимир Петрович Вареник на фронтах Великой Отечественной войны с 1943 года, служил разведчиком в составе 19-й гвардейской механизированной бригады гвардейской танковой армии, награждён многими правительственными и ведомственными наградами.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Ветераны , Великая Отечественная война (ВОВ)
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