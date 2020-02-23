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23.02.2020 (09:36)

Дежурные силы военной полиции и ВАИ обеспечивают безопасность и порядок в гарнизонах БФ в праздничные дни

В выходные и праздничные дни в военных гарнизонах и на режимных объектах Балтийского флота для обеспечения безопасности и правопорядка подразделения территориальных отделов военной полиции переведены на усиленный режим несения службы.

Более 20 патрулей, сформированных из основных подразделений и войсковых взводов, осуществляют дежурство, в том числе на служебных транспортных средствах.

В период проведения мероприятий, праздничных шествий и салюта организовано тесное взаимодействие с органами МВД для совместного несения службы по обеспечению порядка.

Все передвижения военной техники задействованной в праздничных мероприятиях в столице Янтарного края и в области обеспечивают 6 автомобилей и 12 инспекторов 262 (региональной) военной автоинспекции. 

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Праздники , Безопасность
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