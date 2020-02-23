23.02.2020 (10:30)

В Санкт-Петербурге открылась выставка «История Гвардейского экипажа»

В Центральном военно-морском музее имени Петра Великого состоялось торжественное открытие выставки «История Гвардейского экипажа. К 310-летию Придворно-гребецкой команды и 210-летию Гвардейского экипажа»?. Организаторы выставки — Центральный военно-морской музей, Государственный музей-заповедник «Петергоф» и Российский государственный архив Военно-Морского Флота.

В истории Российского флота есть много славных страниц, одна из которых посвящена Гвардейскому экипажу.

Прообразом его была созданная Петром I еще в 1710 г. «Придворная гребецкая команда», занимавшаяся обслуживанием плавсредств императорского двора. С середины ХVIII в. существовали команда придворных гребцов дворцового ведомства и экипажи придворных яхт, которые в 1797 г. были объединены. Из этих команд с присоединением гребцов с адмиралтейских и капитанских катеров 16 февраля 1810 г. указом императора Александра I и был сформирован Морской гвардейский экипаж. Боевое крещение он получил в Отечественной войне 1812 г., а в Заграничном походе 1813–1814 гг. гвардейцы прославились в боях под Бауценом в Саксонии и в кровопролитном сражении под Кульмом в Богемии. Гвардейцы участвовали в осаде Варны в ходе Русско-турецкой войны 1828–1829 гг., во время Крымской (Восточной) войны 1854–1855 гг. защищали Санкт-Петербург от англо-французского флота. Во время Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. моряки сражались на Балканах, в Цусимском сражении 1905 г. во время Русско-японской войны (1904–1905 гг.) и в годы Первой мировой?войны — везде, на суше и на море отличились моряки-гвардейцы.

Самоотверженное служение Отечеству моряков-гвардейцев стало примером для рождения в годы Великой Отечественной войны советской морской гвардии.

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