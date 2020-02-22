22.02.2020 (22:30)

Военнослужащий по контракту получил рекордные 17,5 млн рублей на покупку жилья

Оренбургская область. Многодетный военнослужащий по контракту 2-й общевойсковой армии получил жилищную субсидию 17,5 млн рублей на приобретение жилья.

Решение на рекордную для Центрального военного округа жилищную субсидию семье военнослужащего торжественно вручили командующий 2-й армией генерал-майор Андрей Колотовкин и начальник Оренбургского отдела «Центррегионжилье» Факия Алмакаева. Мероприятие прошло на плацу одной из воинских частей Тоцкого гарнизона и было приурочено Дню защитника Отечества.

- Размер жилищной субсидии в первую очередь зависит от количества членов семьи. Причем если семья многодетная – субсидию получают военнослужащие вне очереди. Сейчас демографический вопрос является приоритетным. «Нам важно, чтобы многодетные семьи чувствовали себя особенными, чтобы другие могли на них равняться», - сказал командующий Андрей Колотовкин.

Военнослужащий Бахром Хидоятов проходит службу в мотострелковой бригаде в звании «Старшина», имеет выслугу более 24 лет, является участником боевых действий, воспитывает 6 детей.

«На жилищную субсидию военнослужащие могут приобрести квартиру, или загородный дом, либо вложить деньги в строящиеся объекты. Кроме того, они могут добавить материнский капитал, чтобы улучшить свои жилищные условия», - сообщила Оренбургского отдела «Центррегионжилье» Факия Алмакаева.

В 2014 году по инициативе Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и при поддержке Президента Российской Федерации Владимира Путина была внедрена новая форма обеспечения военнослужащих жильем – жилищная субсидия. Её может получать только та категория военнослужащих, которая состояла в очереди на получение постоянного жилья от Министерства обороны РФ.

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