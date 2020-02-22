22.02.2020 (08:59)

Военный оркестр и курсанты Военной академии РХБЗ приняли участие в бале юных защитников Отечества.

В преддверии Дня защитника Отечества в молодежном центре «Пале» города Костромы прошел бал юных защитников Отечества. Праздничное мероприятие было организовано Управлением МВД России по Костромской области. Бал открыл военный оркестр Военной академии радиационной, химической и биологической защиты. В исполнении военных музыкантов прозвучал старинный русский марш Преображенского полка, история которого уходит в начало XVIII века. В течение вечера курсантские пары Военной академии, молодые лейтенанты УМВД по Костромской области, юнармейцы, воспитанники детского морского центра, воспитанники Костромского кадетского корпуса представляли свои лучшие танцевальные номера. Участники танцевали вальс, польку, менуэт и другие танцы. Бал прошел в яркой и творческой атмосфере.

Перед началом собравшихся приветствовал глава города Костромы Юрий Журин.

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