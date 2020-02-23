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23.02.2020 (08:13)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели экскурсию для местных жителей в музее «Боевой Славы»

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели экскурсию для местных жителей по музею «Боевой Славы», который расположен на территории военного городка.

Экскурсию по музею «Боевой Славы», которая была посвящена Дню защитника Отечества посетило около 100 человек.

В ходе экскурсии военнослужащие ОГРВ ПРРМ продемонстрировали три зала посвященных истории армии Российской империи, Великой Отечественной войне, а также миротворческой операции в Приднестровье и истории образования ОГРВ ПРРМ, в которых экспонировались различные виды оружия, обмундирование и средства связи, используемых в различные периоды времени.

В завершении экскурсии всем желающим предоставили возможность сфотографироваться с любым экспонатом музея «Боевой Славы» ОГРВ ПРРМ.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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