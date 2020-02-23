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23.02.2020 (08:03)

Более 800 военнослужащих ТОФ обеспечены служебным жильем на Камчатке в 2019 году

На Камчатке за 2019 год более 800 военнослужащих Войск и Сил на Северо-востоке России и Подводных Сил Тихоокеанского флота обеспечены служебными жилыми помещениями   по месту прохождения военной службы.

Как правило, это специализированный жилищный фонд, выделяемый военнослужащим   для временного проживания на период прохождения военной службы в данном регионе. Это жилье как новое, так и из вторичного жилого фонда, которое высвобождается офицерами, получившими жилье на постоянной основе в избранном месте жительства, субсидии на приобретение жилья и квартиры офицеров, убывших к новым местам службы.

Так более 500 военнослужащих получили отдельные квартиры с учетом состава семьи, ещё 300 тихоокеанцев обеспечены жилыми помещениями в общежитиях.

В домах есть всё необходимое: проведен текущий ремонт, установлены счетчики воды   и электроэнергии, подключены коммуникации.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот
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