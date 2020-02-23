23.02.2020 (07:54)
Хоккейные команды моряков-подводников ТОФ разыграют между собой выход в полуфинал чемпионата Камчатского края
На Камчатке продолжается чемпионат края по хоккею с шайбой, в котором принимают участие команды Подводных сил Тихоокеанского флота. Сейчас проводятся заключительные встречи отборочного тура.
В этом году в чемпионате Камчатского края по хоккею принимают участие 6 сильнейших команд из городов Петропавловска-Камчатского, Елизово и Вилючинска. Подводные силы ТОФ представляют две команды «Океан» и «Айсберг».
Сегодня в городе Вилючинске состоится решающая игра между этими двумя тихоокеанскими хоккейными дружинами, по результатам которой определится команда, вышедшая в следующий этап турнира.
Все игры проходят на открытых ледовых площадках Петропавловска-Камчатского, Елизово, Вилючинска и будут завершены до конца зимнего периода.
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