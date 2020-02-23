23.02.2020 (07:49)

Военнослужащие Тихоокеанского флота приняли участие традиционном Владивостокском полумарафоне

Во Владивостоке в канун Дня Защитника Отечества прошел пятый ледовый полумарафон. В забеге по льду бухты Новик приняли участие порядка двух тысяч человек. Более 100 из них представляли Тихоокеанский флот.

Впервые приморская погода подготовила спортсменам сюрприз в виде дождя, но любителей бега это не остановило. Легкоатлеты из разных регионов страны, а также из стран ближнего зарубежья и Юго-Восточной Азии преодолели дистанции 5, 10 и 21,1 километров.

Военнослужащие ТОФ также приняли участие в организации самого спортивного мероприятия. Они осуществляли разметку дистанции, выступали в качестве судей и обеспечили участников забега и болельщиков горячим питанием, приготовленным на полевых кухнях.

Все участники забега на финише были награждены памятными медалями.

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