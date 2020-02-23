23.02.2020 (07:43)

На Тихоокеанском флоте отмечают День Защитника Отечества

На Тихоокеанском флоте (ТОФ) проходят праздничные мероприятия в честь Дня Защитника Отечества. На Камчатке военнослужащие войск и сил на Северо-востоке России и Подводных сил ТОФ первыми приняли участие в торжественном подъёме Государственных флагов Российской Федерации, Военно-морских флагов и флагов расцвечивания на кораблях и судах флота.

Во Владивостоке праздничные мероприятия начались в 09.00 по местному времени с торжественного подъема Андреевских и стеньговых флагов расцвечивания на кораблях. Особенным этот день стал для экипажа самого крупного надводного корабля Тихоокеанского флота – корабля измерительного комплекса «Маршал Крылов». Сегодня этот уникальный корабль отмечает 30-летие со дня нахождения в составе ВМФ.

В полдень на Корабельной набережной командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, члены Военного совета флота, военнослужащие соединений и воинских частей, представители правительства Приморского края и руководство Владивостока, ветераны войны и Вооруженных Сил, воспитанники военно-патриотических клубов, представители общественности возложили венки и цветы к Вечному огню мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота». Церемония завершилась торжественным прохождением роты Почетного караула и оркестра ТОФ. Затем первые лица края, города и Тихоокеанского флота по давно сложившейся традиции возложили цветы к стеле «Город воинской славы».

В честь Дня Защитника Отечества на центральной площади Владивостока развернута выставка боевой техники и вооружения. Там представлены порядка 15 образцов гусеничной и колёсной техники, стоящей на вооружении береговых войск Тихоокеанского флота. Организовано театрализованное представление с участием творческих коллективов флота и Владивостока, прошли показательные выступления с демонстрацией приёмов рукопашного боя подразделения морской пехоты ТОФ. Для обеспечения участников и гостей праздника горячим питанием в центре Приморской столицы работают три полевые кухни.

Сегодня же на базе водноспортивного центра ЦСКА прошел культурно-спортивный праздник «Военно-спортивная семья-2020», также приуроченный ко Дню Защитника Отечества. В соревнованиях семейных команд приняли участие более 200 человек, многие из которых проходят службу или работают на Тихоокеанском флоте, курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала С.О.Макарова. Каждая команда представила авторитетному жюри свой девиз, эмблему, придумала оригинальное приветствие в стиле русских былин. При этом оценивались и костюмы, которые выдерживались в русском народном стиле.

Праздничные мероприятия в столице Приморья завершатся артиллерийским салютом. В 21 час по Хабаровскому времени салютные расчеты отдельной бригады морской пехоты флота дадут праздничные залпы с позиций в районе Владивостокской крепости и с мыса Боброва.

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