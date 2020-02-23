23.02.2020 (04:56)

В Амурском объединении ВВО состоялись праздничные мероприятия посвященные Дню защитника Отечества

В соединениях и воинских частях Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), состоялись торжественные мероприятия посвященные празднованию Дня защитника Отечества. Главные торжества прошли в г. Белогорск под руководством командующего армии генерал-лейтенанта Сергея Чеботарёва.

В субботу состоялся митинг и церемония возложения венков на мемориальном комплексе Белогорска у часовни воинов, погибших за Отечество. Выступающие выразили слова благодарности ветеранам и напутствовали молодежь на любовь и защиту своего Отечества. Возложив цветы, участники митинга почтили погибших воинов минутой молчания. Салютная группа роты почетного караула отдала честь павшим на полях сражений тремя залпами из стрелкового оружия.

После митинга было организованно торжественное собрание в Доме офицеров Белогорского гарнизона, в ходе которого лучшие военнослужащие были отмечены ведомственными наградами, грамотами и ценными подарками. Почетными гостями праздника стали ветераны Великой Отечественной войны. Творческие коллективы ГДО и города подарили собравшимся яркие выступления.

В воскресенье завершит праздник ночной салют устроенный артиллеристами объединения в районе центральной площади г.Белогорска. В 21:00 по местному времени небо украсит несколько десятков залпов салюта «Ассоль» различных цветов.

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