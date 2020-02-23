23.02.2020 (04:51)
В Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа проходит акция «Песни Победы»
В форме одежды военных лет, концертная бригада Дома Офицеров Российской Армии Уссурийского гарнизона в рамках подготовки юбилейных мероприятий, посвященным Дню победы в Великой Отечественной войне проводит акцию «Песни Победы».
Жителям города представится возможность послушать фронтовые песни, которые будут исполняться артистами Дома Офицеров целую неделю в местах массовых скоплений людей.
Акция «Песни Победы» начались на текущей неделе г. Уссурийск Приморского края. Также в ходе мероприятия жителям города были розданы листовки, с описанием уникального проекта Минобороны России «Дорога Памяти».
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