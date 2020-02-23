23.02.2020 (04:47)

Офицеры соединения ПВО Восточного военного округа организовали для школьников боевые стрельбы

Юнармейцы военно-спортивных клубов «Пластун» и «Воин», клуба юных моряков «Алые паруса» и военно-патриотического клуба "Знамя" г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края приняли участие в стрельбах из АК-74м, организованных в честь дня защитника Отечества офицерами соединения ПВО Восточного военного округа. Юнармейцы поражали мишени на дистанции до 100 метров, ведя стрельбу, как одиночными выстрелами, так и короткими очередями. Для выполнения ознакомительных стрельб каждому школьнику выделили по полному магазину.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице