23.02.2020 (04:47)
Офицеры соединения ПВО Восточного военного округа организовали для школьников боевые стрельбы
Юнармейцы военно-спортивных клубов «Пластун» и «Воин», клуба юных моряков «Алые паруса» и военно-патриотического клуба "Знамя" г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края приняли участие в стрельбах из АК-74м, организованных в честь дня защитника Отечества офицерами соединения ПВО Восточного военного округа. Юнармейцы поражали мишени на дистанции до 100 метров, ведя стрельбу, как одиночными выстрелами, так и короткими очередями. Для выполнения ознакомительных стрельб каждому школьнику выделили по полному магазину.
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