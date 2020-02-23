23.02.2020 (04:43)

В Республике Бурятия завершились конкурсы «Мастер оружейник», «Рембат» и «Военное ралли»

В воинских частях общевойскового объединения Восточного военного округа завершился первый отборочный этап конкурсов «Мастер оружейник», «Рембат» и «Военное ралли», входящих в программу армейских международных игр «АрМИ-2020».

В ходе проведения конкурсов специалисты автобронетанковых войск и подразделений технического обеспечения преодолевали различные полосы препятствий на штатной технике, в частности легковых и грузовых автомобилях с колесной формулой четыре на четыре и шесть на шесть, на ремонтно-эксплуатационных машинах, мастерских технического обеспечения и бронированных ремонтно-эвакуационных машинах на базе танка Т-72.

Помимо этого отработаны задачи по обнаружению и устранению дефектов на зенитных установках и гаубицах, устранены заведомо внесенные неисправности в автомат АК-74, пистолет Макарова, пулемет Калашникова и ручной противотанковый гранатомет.

В ходе проведения практического этапа специалисты технического обеспечения выполнили грузоподъемные работы, отработали ряд специальных нормативов, в частности осуществили замену автомобильного колеса запасным на время.

Кроме того участникам конкурса предстояло выполнить нормативы по сборке-разборке стрелкового оружия, физической и огневой подготовкам, в том числе военнослужащие провели стрельбы из отремонтированного оружия.

Лучшие команды, отобранные командирами воинских частей в ходе первого этапа конкурсов, вступят в борьбу за право называться лучшими специалистами объединения.

Команды-победительницы второго этапа конкурсов будут представлять объединение на окружном этапе.

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