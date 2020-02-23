23.02.2020 (01:00)

Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков поздравил личный состав Воздушно-десантных войск с Днем защитника Отечества

23 февраля текущего года командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Николаевич Сердюков военнослужащих и ветеранов ВДВ с днем защитника Отечества.

В своем поздравлении командующий ВДВ обратился ко всем категориям личного состава и ветеранам войск:

«Товарищи офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты! Дорогие ветераны! Боевые друзья!

От себя лично, Командования и Военного совета Воздушно-десантных войск сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Это поистине всенародный праздник олицетворяющий силу и мощь державы, любовь и преданность к своей стране, символ доблести и мужества всех поколений русского воинства. Служить делу мира, быть на страже и защите нашей Родины – одна из самых почетных профессий на Земле.

За всю историю нашего Отечества ее защитники не раз доказали на деле, что Россию нельзя сломить и победить.

Мы помним храбрость наших предков, которые отстояли русскую государственность на Куликовом поле и Чудском озере, защитили наше Отечество в войне 1812 года.

Мы низко склоняем голову перед ветеранами Великой Отечественной войны, сохранившим нашу свободу и независимость, сокрушив фашистскую Германию, которая хотела подчинить своей воле советский народ и весь мир.

Весомый вклад в Победу над фашисткой Германией внесли и Воздушно-десантные войска, вписав немало героических страниц в летопись Великой Отечественной войны, пройдя славный путь по всем фронтам, начиная с западной границы и завершив его на Дальнем Востоке.

Лучшие качества защитников Отечества десантники не раз демонстрировали и послевоенное время, в ходе выполнения интернационального долга в Республике Афганистан, операций на Северном Кавказе, миротворческих миссий в Боснии и Герцеговине, Косово и Абхазии, в борьбе с мировым терроризмом в других «горячих точках».

2 августа этого года мы вместе отметим 90-летний юбилей прославленных Воздушно-десантных войск. Высокий профессионализм, безупречное боевое мастерство, смелость, решительность, натиск и отвага, вот отличительные черты гвардейцев-десантников современного поколения.

Мы гордимся нашей историей, и дальше будем приумножать славные традиции наших отцов и дедов.

С особой теплотой и чувством глубокого уважения обращаюсь к ветеранам войск. Вы всегда являетесь для нас примером верности Военной присяге и беззаветной любви к Родине, нам есть, кем гордиться и на кого равняться.

Не могу не сказать о тех, кто встречает этот праздник вдали от родного дома, находясь на боевом посту, выполняя боевые и специальные задачи. Мы всегда помним о них и с нетерпением ждем их возвращения.

Как командующий Воздушно-десантными войсками уверен, что «Крылатая гвардия» и впредь останется гордостью армии и народа, самоотверженно будут защищать нашу Отчизну и национальные интересы государства в любой точке мира.

Выражаю благодарность всему личному составу Воздушно- десантных войск за ваш ратный труд, доблесть и преданность воинскому долгу и Отчизне.

Желаю Вам и Вашим близким мира и благополучия, новых достижений в профессиональной деятельности во имя укрепления и процветания нашего Отечества - сильной и великой России.

Никто, кроме нас!»

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