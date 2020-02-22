22.02.2020 (15:20)

Участники уникального перехода Хабаровск-Москва, посетили столицу Республики Бурятии

Военнослужащие Восточного военного округа, участники уникального комбинированного перехода Хабаровск-Москва, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, посетили столицу Республики Бурятия.

На мемориале Победы в городе Улан-Удэ была организована торжественная встреча военнослужащих, после чего участники перехода с ветеранами, юнармейцами почтили память павших Героев на полях сражений 1941-1945 годов и возложили венки и цветы к мемориальному комплексу «Победа».

На площадке для горожан и гостей столицы были представлены образцы вооружения и военной техники, в частности, ЗРК «Оса-АК», РСЗО «Град», БТР-80, БРДМ, армейский мотовездеход АМ-1, БПЛА «Орлан-10», бронеавтомобили «Рысь» и «Тигр».

Также была организована выставка современного стрелкового оружия, стоящего на вооружении войск ВВО, а также военно-историческая выставка поискового отряда «Рысь» и выставка «Оружие Победы».

Участники мероприятия смогли увидеть, показательное выступление военнослужащих разведывательных подразделений. Они показали приемы рукопашного боя со стрельбой холостыми боеприпасами, взрывами имитации.

Кроме того, на отведенной площадке был развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Военнослужащие материально-технического обеспечения приготовили для посетителей мероприятия «солдатскую» кашу и чай.

Как сообщалось ранее, 28 января в Хабаровске был дан старт уникальному событию – переходу военнослужащих ВВО до Москвы. Общая протяженность маршрута составляет 8492 километра.

В Бурятии участники перехода будут находиться до 27 февраля, после чего отправятся в Иркутскую область.

Основным способом передвижения участников перехода в ходе следования по маршруту является пеший марш с использованием лыж. Более равнинные участки преодолеваются военными при помощи буксировки отечественными снегоходами "Варяг".

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