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23.02.2020 (05:00)

В Военно-космической академии прошел военно-исторический диктант

В Санкт-Петербурге в Военно-космической академии им.А.Ф.Можайского прошел военно-исторический диктант.

Мероприятие прошло в рамках Года памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Участие в диктанте приняли курсанты, офицеры, слушатели и гражданский персонал академии, школьники из подшефных ВУЗу юнармейских отрядов. Всего более 250 человек.

Кроме непосредственно проверки своих знаний в области истории можно было ознакомится с выставкой литературы. Она была посвящена Великой Отечественной войне, а также полководцу Александру Васильевичу Суворову, его 290-ый юбилей наша страна будет праздновать в ноябре 2020 года, и пионеру авиации Александру Федоровича Можайскому, юбилей которого академия будет праздновать в марте этого года.

Итоги диктанта будут подведены в анонимном порядке. Свои результаты участники смогут узнать использую индивидуальный шифр. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Юнармия , ВКС
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