23.02.2020 (01:30)

На военном полигоне в Крыму артиллерия Новороссийского десантно-штурмового горного соединения тактико-специальное учение с боевой стрельбой

На полигоне «Опук» (Республика Крым) проходит полевой выход артиллерии Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения, который включает в себя все плановые мероприятия боевой подготовки. Накануне завершилось тактико-специальное учение артиллерийских подразделений соединения по управлению артиллерийским огнем.

В мероприятии было задействовано более 30 самоходных артиллерийских установок «Нона2С9» в составе 3-х самоходно-артиллерийских дивизионов от десантно-штурмовых и артиллерийского полков соединения и гаубичный артиллерийский дивизион 122-мм гаубиц Д-30 артиллерийского полка. В ходе учения было израсходовано более 300 артиллерийских боеприпасов.

Во время подобных мероприятий используются средства радиолокационной, оптико-электронной и звуковой артиллерийской разведки, позволяющие оперативно корректировать огонь.

Все работает на концепцию разведывательно-огневого контура – новую тактику, позволяющую получить превосходство над противником. Артиллерия не просто накрывает предполагаемые позиции врага сплошным огненным валом, а работает снайперски точно.

Особое внимание при проведении учения было уделено контрбатарейной борьбе («артиллерийским дуэлям»), а также стрельбам в системе разведывательно-огневых и разведывательно-ударных контуров.

В ходе проведения полевого выхода артиллеристы проводят боевое слаживание взводов, батарей и дивизионов, осваивают новые формы и способы выполнения огневых задач по поддержке парашютно-десантных и танковых подразделений в сложной обстановке современного боя.

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