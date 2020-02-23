23.02.2020 (01:00)
В Амурском соединении дальней авиации прошло праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества
В Амурской области на базе соединения дальней авиации прошло торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества.
В мероприятии приняли участие военнослужащие соединения, частей и подразделений дальней авиации, члены семей и ветераны Вооруженных Сил.
В ходе собрания состоялось награждение отличившихся военнослужащих ведомственными медалями, грамотами и кубками.
В завершении мероприятия прошел праздничный концерт, в котором приняли участие творческие коллективы соединения и городских организаций.
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