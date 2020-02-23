Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.02.2020 (01:00)

В Амурском соединении дальней авиации прошло праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества

В Амурской области на базе соединения дальней авиации прошло торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества.

В мероприятии приняли участие военнослужащие соединения, частей и подразделений дальней авиации, члены семей и ветераны Вооруженных Сил.

В ходе собрания состоялось награждение отличившихся военнослужащих ведомственными медалями, грамотами и кубками.

В завершении мероприятия прошел праздничный концерт, в котором приняли участие творческие коллективы соединения и городских организаций.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Чемпионом ВКС по армейскому биатлону стала команда космодрома Плесецк
Экипажи «Русских Витязей» выполнили полеты на самолетах Су-35с
В Архангельской области в рамках спартакиады Воздушно-космических сил прошел Чемпионат по зимнему офицерскому троеборью
Воздушно-космические силы провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк

Метки:
Дальняя авиация , ВКС
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false