22.02.2020 (23:05)

Сегодня на Северном флоте стартовал блиц-турнир по хоккею с шайбой посвященный Дню защитника Отечества

Сегодня на Северном флоте стартовал блиц-турнир по хоккею с шайбой, посвященный Дню защитника Отечества. Торжественная церемония открытия состоялась на хоккейной площадке Спортивного центра морской и физической подготовки в городе Североморск под руководством командующего Северным флотом Героя России вице-адмирала Александра Моисеева.

В играх принимает участие пять команд Северной военной хоккейной лиги. Турнир имеет возрастные ограничения, все хоккеисты старше 35 лет.

После церемонии открытия турнира состоялись первые игры. На хоккейной площадке Спортивного центра морской и физической подготовки в городе Североморск команда «К-21» одержала две уверенных победы над хоккеистами команды «Ракета» Кольского соединения ПВО со счетом 13:0 и над командой армейского корпуса «Армата» со счетом 8:0.

На площадке в городе Сафоново Мурманской области «Гроза» армии ВВС и ПВО одержала победу со счетом 15:3, выиграв у команды «Армата».

В городе Североморск на хоккейной площадке на улице Полярная «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил одержал две победы, выиграв «Грозу» со счетом 5:3 и «Ракету» 20:1.

Перед началом игр блиц-турнира хоккеисты команды «К-21» в игровой форме провели мастер-класс для детской команды ДЮШС № 3 города Североморска «Полярные волки».

По окончанию мастер-класса вице-адмирал Александр Моисеев поблагодарил команды за участие и вручил капитанам команд традиционные пироги. Ребятам ДЮШС за участие в товарищеской встрече также были вручены подарки.

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