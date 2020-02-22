22.02.2020 (22:58)
Ансамбль песни и пляски Балтийского флота выступил с концертом в Калининградском областном драматическом театре
Коллектив ансамбля песни и пляски Балтийского флота под руководством заслуженного артиста России Бориса Гастева выступил с короткой концертной программой в стенах Калининградского областного драматического театра.
В преддверии Дня защитника Отечества артисты ансамбля в фойе учреждения культуры в рамках флэш-моба исполнили для зрителей произведения русского фольклора, военно-морской тематики, а также русские народные, советские и песни военных лет.
Подобный флэш-моб с участием ансамбля песни и пляски Балтийского флота проведен в Калининграде впервые. Он посвящен Дню защитника Отечества и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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