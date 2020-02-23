23.02.2020 (00:00)

Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества

ПРИКАЗ

МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20 февраля 2020 г. № 75

г. Москва

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий и военной службы.

23 февраля в России отмечается День защитника Отечества.

Этот праздник носит поистине всенародный характер, является символом мужества и доблести российского воинства.

2020 год ознаменован важным событием — 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Советский народ и воины Красной Армии проявили в это суровое время подлинную отвагу и готовность к самопожертвованию, отстояли свободу и независимость нашей Родины, внесли решающий вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков.

Героические традиции предшественников с честью продолжает нынешнее поколение военнослужащих. Ежедневно совершенствуя профессиональное мастерство, уверенно осваивая современные вооружение и военную технику, они добросовестно выполняют свой воинский долг по защите национальных интересов России.

Дорогие друзья!

Поздравляю вас, ваши семьи, родных и близких с праздником!

Желаю всем счастья, благополучия, стойкости духа и новых свершений во имя Родины.

Самые теплые и искренние слова благодарности хочу адресовать ветеранам Великой Отечественной войны. Доброго вам здоровья, долголетия и жизненных сил.

В ознаменование Дня защитника Отечества ПРИКАЗЫВАЮ:

23 февраля 2020 г. в 21:00 по местному времени произвести артиллерийские салюты с привлечением воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок в соответствии с установленной нормой расхода боеприпасов.

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

генерал армии

С. Шойгу

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