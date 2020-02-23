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23.02.2020 (00:00)

В Смоленске Военная академия войсковой ПВО приняла участие в фестивале «Защитники Отечества»

В городе Смоленске на базе парка-музея «Форпост 863» состоялся Военно-патриотический фестиваль «Защитники Отечества». Организатором фестиваля выступило региональное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» во взаимодействии с Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М.Василевского.

Фестиваль посетили более 200 школьников, юнармейцев, воспитанников казачьего общества Смоленской области.

В рамках фестиваля была представлена выставка вооружения, военной и специальной техники, организована работа интерактивной образовательной локации «Смоленск, 1941г.», посвященная 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На мероприятии  продолжил работу мобильный пункт по сбору материалов о ветеранах Великой Отечественной войны в рамках проекта «Дорога памяти».

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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Метки:
Юнармия , Сухопутные войска
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