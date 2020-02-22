22.02.2020 (22:29)

В Мурманском Нахимовском военно-морском училище начался первый чемпионат детских команд Северной военной хоккейной лиги, посвящённый Дню защитника Отечества

Сегодня в Мурманском Нахимовском военно-морском училище стартовал первый чемпионат детских команд Северной военной хоккейной лиги на приз командующего Северным флотом. Соревнования пройдут в течение двух дней и посвящены они Дню защитника Отечества.

В торжественной церемонии открытия принял участие начальник штаба Северного флота вице-адмирал Владимир Гришечкин, который от имени командующего флотом Героя России вице-адмирала Александра Моисеева поздравил юных спортсменов с началом турнира и подчеркнул, что хоккей является любимым видом спорта воинов-североморцев.

От регионального правительства выступил министр спорта и молодёжной политики Денис Клебанов. Он пожелал всем участникам чемпионата победы в первую очередь над собой.

Также напутственные слова юным хоккеистам сказал временно исполняющий обязанности начальника училища капитан 1 ранга запаса Валерий Ротарь.

Перед открытием состязаний небольшое представление на льду показали хоккеисты команды «Питоны» из Нахимовского училища и воспитанницы североморской школы фигурного катания.

Первой игрой турнира стал матч между детскими командами объединения ВВС и ПВО Северного флота «Палубник» и «Гроза». Право символического вбрасывания первой шайбы было предоставлено начальнику штаба СФ вице-адмиралу Владимиру Гришечкину.

Всего в состязаниях принимают участие 10 команд: 6 младшей и 4 старшей возрастной групп. Длительность периодов, по сравнению со взрослым хоккеем, сокращено в два раза – 10 минут, вместо 20. Всего на льду Нахимовского училища за два дня будет проведено 15 матчей.

Финальные игры состоятся завтра – в День защитника Отечества. После подведения результатов пройдёт награждение победителей и призёров и церемония закрытия соревнований.

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