22.02.2020 (22:20)

В объединении ПВО-ПРО Воздушно-космических сил прошел конкурс специалистов психологической службы

В Московской области на базе центра управления объединения противовоздушной и противоракетной обороны (особого назначения) прошел финальный этап пятого конкурса специалистов психологической службы.

В нем приняли участие как штатные специалисты психологической службы, так и назначенные к выполнению обязанностей должностные лица.

В ходе конкурса проверялась теоретическая подготовка специалистов, а также проверялись практические навыки.

По итогам конкурса, первое место поделили между собой два специалиста: психолог войсковой части 51890 Полина Миронова и нештатный психолог войсковой части 61996 ефрейтор контрактной службы Елена Подгорнова.

Этот конкурс предназначен для повышения уровня профессиональной компетентности специалистов-психологов, обобщения и распространения их передового опыта, а также популяризации деятельности психологической службы объединения ПВО-ПРО (ОсН) Воздушно-космических сил.

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