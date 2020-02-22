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22.02.2020 (22:11)

В Саратовской области сформированы новые отряды Юнармии

На накануне Дня защитника Отечества в актовом зале Энгельсовского гарнизона в Саратовской области прошла торжественная церемония принятия клятвы юнармейца учениками общеобразовательной гимназии № 8.

С напутственными словами перед ребятами выступил лётчик первого класса майор Алексей Климонов. Он поздравил юнармейцев с этим значимым событием, выразил надежду, что ребята будут с честью нести почётное звание и станут продолжателями юнармейских традиций.

Школьники в свою очередь, обещали быть верными традициям, защищать слабых, преодолевать преграды в борьбе за правду и справедливость, чтить память героев, стремиться к победам в учебе и спорте.

За последние два года это уже третий сформированный отряд на базе этого лицея.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Юнармия , Центральный военный округ
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