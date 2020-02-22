22.02.2020 (22:03)

Телемост «Победы» в Екатеринбурге связал штурмовавших Вену ветеранов из России и Киргизии

В преддверии празднования Дня Защитника Отечества в управлении связи Центрального военного округа состоялся телемост Победы в формате видеоконференции, организованный для ветеранов Великой Отечественной войны из Екатеринбурга и города Кант Киргизской Республики.

На видеомост были приглашены ветераны, воевавшие в составе воздушно-десантных дивизий, штурмовавших Вену: Василий Евдокимович Щебеленков (г.Екатеринбург) и Павел Петрович Нестеров (Кант). В ходе видеобеседы фронтовики поздравили другу друга и участников мероприятия с наступающими праздниками: Днем защитника Отечества и 75- ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Беседуя, ветераны установили, что они закончили войну в Чехословакии, фактически находясь на разных окраинах Праги.

Видеомост был организован специалистами управления связи ЦВО при помощи аппаратуры военной видеоконференцсвязи.

Павел Петрович Нестеров встретил войну в 1942 году в составе 98-ой воздушно-десантной дивизии. В свой первый бой с немецко-фашистскими захватчиками командир разведывательного отделения старший сержант Нестеров вступил в бой с немецко-фашистскими захватчиками при форсировании реки Свирь на Карельском фронте. За отвагу и мужество был награжден медалью «За отвагу», орденами Отечественной войны II степени и Красной звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Вены», «За победу над Германией».

Щебеленков Василий Евдокимович. Принимал участие в Ясско-Кишеневской боевой операции 1944 года в составе 100-ой воздушно-десантной дивизии. Освобождал Венгрию, Румынию, Австрию. Награжден орденом «Отечественной войны II степени», медалями «За взятие Вены», «За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», «За отвагу на пожаре» и другими.

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