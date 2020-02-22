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22.02.2020 (21:59)

Родственники летчика Таранчиева посетили пункт оцифровки на российской военной базе в Киргизии

Родственники Героя Советского Союза командира штурмовика Ил-2 Исмаилбека Таранчиева принесли фотографии и фронтовые письма на пункт оцифровки, открытый на объединенной российской военной базе в городе Кант в рамках проекта «Дорога памяти.»

В ходе посещения пункта оцифровки помимо архивных документов летчика-героя в общую базу данных были загружены фотографии и письма военных лет других жителей родного села Тарачничева - Беш-Кунгей -  воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.

Исмаилбек Таранчиев родился 6 апреля 1923 года в селе Беш-Кунгей Киргизской ССР. После учебы в 3-ей Чкаловской военной авиационной школе пилотов участвовал в боях Великой Отечественной войны в составе 566-го штурмового авиационного полка 277-ой штурмовой авиационной дивизии13-ой воздушной армии Ленинградского фронта. Совершил 35 боевых вылетов для уничтожения оборонительных сооружений, техники, живой силы, железных дорог, аэродромов и других вражеских объектов.

18 марта 1944-го выполняя боевую задачу под Нарвой, его самолет

Ил-2 был подбит. Экипаж младшего лейтенанта Исмаилбека Таранчиева и воздушного стрелка Алексея Ткачева принял решение направить свой горящий самолет на танковую колонну немецко-фашистских танков, тем самым повтори подвиг Гастело.

Всего в Великой Отечественной войне приняли участие 362 тыс. 200 жителей Киргизской ССР, в том числе 1395 женщин. За мужество и героизм, проявленные в боях с фашистами, 74 выходца уроженца Киргизии были удостоены высшей степени отличия – звания Героя Советского Союза. Талгат Бегельдинов стал дважды Героем. 21 кыргызстанец стал полным кавалером ордена Славы.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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