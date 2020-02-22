22.02.2020 (21:12)

Обладателем Кубка Минобороны России 14-го турнира по бильярду стал офицер Генштаба Вооруженных Сил России

14-й по счету Открытый турнир по бильярду среди офицеров на Кубок Министерства обороны Российской Федерации, посвященный Дню защитника Отечества, в канун праздника состоялся в Москве, в Центральном Доме Российской Армии имени М.В.Фрунзе.

В солнечный утренний час участников турнира уже при входе в здание центрального военного учреждения культуры встречали армейские марши и военно-патриотические песни, сигнализирующие о приближении Дня воинской славы. И сами офицеры выглядели в соответствии с праздником – в парадной форме, с отменной строевой выправкой.

Участниками традиционного турнира на Кубок Министерства обороны Российской Федерации, который проводят Департамент культуры Минобороны России, Центральный Дом Российской Армии и Московский Союз бильярдного спорта, как и прежде, стали победители проведенных ранее соревнований военных округов и флотов, видов и родов Вооруженных Сил, центральных и главных управлений Минобороны России. 28 офицеров представили Национальный центр управления обороной Российской Федерации, Главное разведывательное управление и Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, Главное управление кадров, 12 Главное управление Минобороны России, Сухопутные войска, Воздушно-космические силы, Военно-Морской Флот, ВВС и РВСН.

На торжественной церемонии открытия турнира в роскошном бильярдном зале ЦДРА их приветствовали и напутствовали: вице-президент Московского Союза бильярдного спорта Виталий Мант, начальник ЦДРА заслуженный работник культуры Российской Федерации Василий Мазуренко, заместитель директора Департамента культуры Минобороны России Леонид Балясников, начальник отдела военно-шефской работы ЦДРА заслуженный работник культуры Российской Федерации Галина Карасева и заслуженный военный летчик генерал-полковник авиации Борис Корольков, к слову, также включившийся в соревновательную борьбу и получивший право первого символического удара.

Выступавшие отметили возрастающий из года в год уровень популярности бильярдного спорта в Вооруженных Силах России, рост спортивного мастерства военнослужащих, их осознание, что бильярд – верный союзник в повышении профессиональной подготовки офицеров.

В ходе церемонии состоялось награждение за большой вклад в развитие армейского бильярда. Один из награжденных подполковник Павел Жирков (Военная академия Генштаба) озвучил инициативу кинорежиссера Сергея Тарасова в учреждении специального приза. Автор многих остросюжетных фильмов, в которых нередко отражается игра в бильярд, предложил в качестве приза (за наибольшую серию результативных ударов) свою автобиографическую книгу «Осколки. Краткие заметки о жизни и кино».

Турнир получился захватывающим, а потому зрелищным, в том числе по той причине, что проводился по жесткому регламенту (по олимпийской системе с выбыванием после первого поражения), что отметил главный судья соревнования – главный судья Московского Союза бильярдного спорта Сергей Агеенко.

Финальные поединки выявили сильнейших: наград за 3 место удостоились два представителя Национальный центр управления обороной Российской Федерации – майор Кирилл Прохин и капитан 2 ранга Сергей Миронов. Вторым призером турнира стал офицер РВСН майор Павел Пестов. А победу в соревнованиях праздновал капитан Алексей Солнцев (Генштаб ВС РФ), ему и был вручен главный приз – Кубок Министерства обороны Российской Федерации.

Награждение провели заместитель директора Департамента культуры Минобороны России Леонид Балясников и начальник ЦДРА заслуженный работник культуры Российской Федерации Василий Мазуренко.

Важно также отметить, непосредственными организаторами этого чудесного турнира стали сотрудники отдела военно-шефской работы ЦДРА. Их главная заслуга в том, что соревнования прошли, как говорят, без сучка и задоринки.

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