22.02.2020 (20:46)

Хоккейный матч между суворовцами и их родителями прошел в Екатеринурге

Во Дворце спорта «Спартаковец» состоялась товарищеская встреча по хоккею с шайбой между командой Екатеринбургского суворовского военного училища и сборной командой воспитателей и родителей суворовцев, посвященная Дню защитника Отечества.

В упорной борьбе победу одержала команда воспитателей и родителей со счётом 4:1. В утешительной серии послематчевых буллитов победу одержала сборная команда ЕкСВУ со счётом 2:1.

Победный буллит на счету суворовца Егора Косолапова (5 рота). Лучшими игроками встречи признаны: суворовцы Герман Исаев (2 рота), Егор Косолапов (5 рота), Иван Скрипов (3 рота), воспитатель 2 роты Роман Чергинец и Роман Масленников – отец суворовца Дмитрия Масленникова (5 рота). После матча суворовцам училища были вручены сладкие призы от родителей.

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