22.02.2020 (20:39)

Чемпионом ВКС по армейскому биатлону стала команда космодрома Плесецк

Соревнования проводились на космодроме Плесецк в рамках Спартакиады ВКС. В чемпионате по армейскому биатлону в общем командном зачёте лидером соревнований стала команда космодрома Плесецк, второе место завоевали спортсмены Тверской Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, на третьем месте – представители Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны.

Из 143 спортсменов - участников соревнований по армейскому биатлону 68 военнослужащих выполнили спортивные разряды.

Спартакиада ВКС проводилась по трём видам спорта, среди которых помимо армейского биатлона военнослужащие ВКС состязались в первенстве по армейскому рукопашному бою и зимнему офицерскому троеборью.

Проведение таких соревнований на космодроме Плесецк уже стало традиционным. Чемпионаты ВКС по армейскому биатлону и зимнему офицерскому троеборью проводятся на спортивной базе космодрома уже в пятый раз, соревнования по армейскому рукопашному бою - в третий. На космодроме созданы все условия для занятий спортом, имеется большое количество современных спортивных объектов - центральный стадион, спортивный комплекс «Звезда» со спортивными залами и бассейном, оборудованная лыжная трасса, даже ледовый дворец имени Ю. Гагарина.

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