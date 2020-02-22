22.02.2020 (20:35)

Икона Святой Великомученицы Варвары доставлена в Новосибирское соединение РВСН

Главная икона Ракетных войск стратегического назначения – образ Святой Великомученицы Варвары доставлена из города Ужура Красноярского края в Новосибирск. После встречи святыни на железнодорожной станции «Новосибирск», икону перевезли в дивизионный храм Святой Великомученицы Варвары.

В нем прошел молебен. По окончании молебна Икона для поклонения была доставлена во все ракетные полки соединения.

Планируется, что святыню для поклонения перевезут в Барнаул, а затем, образ Святой Великомученицы Варвары отправится в Омск, где будет прибывать до 26 февраля.

Главная икона РВСН – образ Святой Великомученицы Варвары – изготовлена для главного храма Вооруженных сил Российской Федерации и освящена в столице РВСН в храме Илии Муромца и Святой Великомученицы Варвары в день 60-летия РВСН Викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Стефаном, епископом Клинским.

Образ Святой Великомученицы Варвары уже побывал в Бологовском, Тейковском, Йошкар-Олинском, Татищевском, Иркутском, Ужурском ракетных соединениях, на полигоне Капустин Яр, в 4 ЦНИИ МО РФ и Военной академии РВСН.

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