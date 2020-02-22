22.02.2020 (18:31)

В преддверии Дня Защитника Отечества в учебном центре связи РВСН прошёл конкурс на лучшего специалиста связи

В Межвидовом региональном учебном центре связи РВСН (г. Переславль-Залесский Ярославской области) в преддверии Дня Защитника Отечества состоялся конкурс профессионального мастерства. Все практические действия конкурсанты выполняли на штатной технике связи, поступившей на вооружение в текущем и прошлом году, в том числе на радиостанция Р-149АКШ-1 в составе командно-штабной машины (на шасси КамАЗ-5350) и др.

Военнослужащие на скорость разворачивали станции и аппаратные связи, готовили их к работе. После выполнения норматива развертывания специалисты состязались на время в приеме радиограмм на слух и передаче сигналов азбуки Морзе телеграфным ключом.

Соревнование на лучшего специалиста связи проходило в два этапа. Первый – индивидуальные соревнования, где военнослужащие отрабатывали нормативы по технической и специальной подготовкам. При этом оценивались навыки каждого военнослужащего, как из состава расчетов КШМ, так и расчетов переносных радиостанций.

На втором этапе в командных соревнованиях военнослужащие состязались в составе экипажей по нормативам тактико-специальной подготовки, по развертыванию командно-штабных машин из походного положения в боевое и обеспечению непрерывной связью командных пунктов батальонов с органами управления.

Всего в состязаниях принимало участие свыше 500 военнослужащих, при этом задействовано 70 единиц специальной техники.

Лучшие специалисты связи были награждены грамотами и ценными подарками, а также в преддверии Дня Защитника Отечества получили очередные воинские звания.

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