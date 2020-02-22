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22.02.2020 (20:25)

В танковом полку армейского корпуса торжественно ввели в строй новые объекты инфраструктуры

Сегодня, в канун Дня защитника Отечества в танковом полку армейского корпуса Балтийского флота прошла церемония торжественного ввода в эксплуатацию новой столовой и капитально отремонтированных казармы и здания штаба.

Новые объекты инфраструктуры после торжественной церемонии открытия осмотрел командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов. В своем выступлении он отметил, что в Калининградской области проводится активная работа по обновлению инфраструктуры военных городков в частях, в ближайшее время будут сданы новые и обновленные столовые для авиаторов в поселке Чкаловск и г. Балтийске. Новая модульная столовая строится и в соединении морской пехоты.   

Казарма кубрикового типа в танковом полку рассчитана на 360 военнослужащих. Учитывая исторический облик здания казармы, внутренняя отделка помещений выполнена по специальному дизайн-проекту в стиле «ЛОФТ».

Она оснащена всеми необходимыми системами: автоматической пожарной сигнализацией, оповещения и эвакуации, охранной сигнализацией, телевидением, внутренней телефонией. В казарме имеются комнаты отдыха и психологической разгрузки, спортивные залы с тренажерами, душевыми, бытовками с автоматическими стиральными машинами для стирки и сушки обмундирования. Штаб полка также оснащен всем необходимым, укомплектован мебелью и необходимым оборудованием для полноценного функционирования и обеспечения служебной деятельности офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат подразделений полка.

Современная многофункциональная столовая рассчитана на 700 посадочных мест и одновременное приготовление до 1400 порций обедов. Варочные цеха высокотехнологичной столовой оснащены самой современной техникой, позволяющей полноценно готовить все виды блюд для военнослужащих с соблюдением всех норм, принятых в Вооруженных Силах РФ.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот
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