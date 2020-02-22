22.02.2020 (17:43)

Пункт сбора данных для проекта «Дорога памяти» открылся на ВДНХ

Сегодня во флагманском инфоцентре ВДНХ начал работу пункт сбора данных и фотографий для проекта «Дорога памяти». В открытии пункта приняли участие российская биатлонистка, двукратная чемпионка Олимпийских игр 2006 года, заслуженный мастер спорта России, заместитель начальника ЦСКА по военно-политической работе Светлана Ишмуратова, представители Минобороны России и ВДНХ, ветераны, юные корреспонденты-юнармейцы.

Все желающие смогут прийти во флагманский информационный центр ВДНХ и передать данные о родных и знакомых, защищавших Отечество с 1941 по 1945 годы, для формирования экспозиции в музее «Дорога памяти». В этом будут помогать специалисты на стойке инфоцентра, которые отсканируют принесенные посетителями фотографии и окажут содействие в заполнении данных для отправки информации о герое Войны в единую базу данных Музейного комплекса «Дорога памяти».

Подобные пункты уже открыты во всех военных комиссариатах, гарнизонных Домах офицеров, в учреждениях культуры Минобороны России, а также в почтовых отделениях связи.

Кроме того на сайте Минобороны России запущен информационный раздел «Дорога памяти», куда можно будет загрузить фотографии и данные об участниках Великой Отечественной войны, воевавших на фронте или трудившихся в тылу, которые войдут в мультимедийную галерею «Дорога памяти».

Все собранные материалы войдут в экспозицию музея, который будет построен на прихрамовой территории Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации. Грандиозный проект объединит более 30 миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры, военных корреспондентов и других участников Великой Отечественной войне, всех тех, кто самоотверженно сражался и трудился против фашистской Германии, приближая Победу.



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