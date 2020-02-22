22.02.2020 (15:45)

Завершен визит Главкома ВМФ России Адмирала Евменова в Республику Куба.

Завершен шестидневный рабочий визит главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова в Республику Куба. В ходе визита проведены встречи с руководством Министерства Революционных Вооруженных Сил Республики Куба и командованием Военно-Морских Сил.

Адмирал Николай Евменов посетил военно-морскую академию «Гранма», корабли Революционных Военно-Морских Сил Кубы, а так же ряд предприятий военно-примышленного комплекса.

В ходе визита состоялась встреча Главнокомандующего ВМФ России Адмирала Николая Евменова с Первым секретарем Коммунистической партии Республики Куба генералом армии Раулем Кастро Русом.

Визит послужит еще одним практическим шагом по укреплению российско-кубинских отношений.

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