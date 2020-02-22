22.02.2020 (17:13)

В Пскове завершилось первое в 2020 году совместное тактическое учение российских десантников и подразделения сил специальных операций Республики Беларусь

Накануне завершилось первое в 2020 году совместное российско-белорусское тактическое учение Воздушно-десантных войск России (ВДВ) и сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь (ССО) которые прошли в период с 18 по 21 февраля на полигонах «Струги Красные» и «Завеличье», а также на площадке приземления «Кислово» в Псковской области под руководством командира Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения гвардии генерал-майора Игоря Каплий.

Учения прошли в 3 этапа, в ходе которых сводные подразделения отработали совместные тактические действия.

Церемония закрытия состоялась на территории Псковского гвардейского соединения ВДВ.

«Основной задачей, в ходе учения, был обмен опытом и, самое главное, что закрывая его на сегодняшнем мероприятии, мы стоим в таком же дружном строю, как и неделю назад. Все поставленные цели и задачи были выполнены» - отметил заместитель командира – начальник воздушно-десантной подготовки Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения гвардии полковник Роман Самохин.

Все военнослужащие, отличившиеся в ходе учения были награждены памятными медалями «75-лет со Дня образования 76 гвардейской Черниговской Краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии», почетными грамотами и ценными подарками.

По окончании награждения, военнослужащие двух стран обменялись памятными подарками и пожелали друг другу успехов в дальнейшей службе.

Завершилась торжественная церемония закрытия традиционным прохождением торжественным маршем, в котором военнослужащие двух братских государств прошли в едином строю.

Справочно:

Всего в учении было задействовано более 400 военнослужащих и 100 единиц боевой и специальной техники Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения и около 80 военнослужащих отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ССО Республики Беларусь, дислоцированного в г. Бресте.

Также в учении были задействованы 2 вертолета Ми-24 и 8 вертолетов Ми-8 АМТШ Западного военного округа и 4 самолета Ил-76мд Военно- транспортной авиации ВКС России.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице