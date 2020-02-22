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22.02.2020 (17:00)

Личный состав Военной академии РХБ защиты принял участие в торжественном собрании в ознаменование Дня защитников Отечества

В преддверии празднования Дня защитника Отечества в г. Костроме проведено торжественное собрание и праздничный концерт. С поздравлениями к собравшимся в зале обратились губернатор Костромской области Сергей Ситников и председатель Костромской областной думы Алексей Анохин. Военнослужащие Военной академии РХБ защиты  поощрены ценными подарками.

Начальник Военной академии генерал-майор Игорь Емельянов поздравил ветеранов Великой отечественной войны, ветеранов Вооружённых Сил, военнослужащих гарнизона и членов их семей с профессиональным праздником. Ряд военнослужащих Военной академии были награждены медалями «За воинскую доблесть», «За укрепление боевого содружества», «За усердие при выполнении задач радиационной, химической и биологической защиты», троим военнослужащим, объявлена благодарность Министра обороны Российской Федерации.

В качестве почетных гостей на торжественных мероприятиях присутствовали представители ветеранских организаций, юнармейского движения, почетные лица г. Костромы и Костромской области.

Для присутствующих в зале с поздравительным концертом выступил сводный военный оркестр Военной академии РХБ защиты и Ярославского Высшего военного училища противовоздушной обороны, а также солисты Костромской городской филармонии.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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Метки:
Сухопутные войска
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