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22.02.2020 (16:53)

Военный комиссар Москвы вручил внуку фронтовика удостоверение к медали «За отвагу» на погибшего деда

Военный комиссар Москвы генерал-майор Виктор Щепилов на торжественной церемонии в Доме Правительства Москвы вручил внуку участника Великой Отечественной войны Коломийцу Алексею Александровичу удостоверение к медали «За отвагу» на деда Коломийца Михаила Герасимовича.

Красноармеец Михаил Коломийц родился в 1925 году, в Советской армии с августа 1944 года, служил пулеметчиком 914 стрелкового полка 246 стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта. Участвовал в освобождении Праги и Варшавы. За мужество и отвагу в боях с немецкими захватчиками награжден орденом Славы III степени, Отечественной войны II степени.

В боях в районе деревни Конецмосты, совместно с наводчиком, огнем своего пулемета, стойко отражал контратаки противника. Он проявил смелость и мужество при овладении деревни Острув, где пулеметным огнем уничтожил до 10 немецких солдат. За мужество и стойкость проявленные в боях с немецкими захватчиками, приказом командира стрелкового полка от 31 января 1945 года награжден медалью «За отвагу».

За последние годы военный комиссариат Москвы передал более 800 государственных наград и удостоверений к ним участникам локальных войн и военных конфликтов, ветеранам Великой Отечественной войны или их родственникам.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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