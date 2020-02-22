22.02.2020 (16:42)

Отдельный гвардейский салютный дивизион ЗВО произвел заряжание салютных установок к салюту на День защитника Отечества

Сегодня военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа им. маршала артиллерии Владимира Михалкина завершили заряжание салютных установок для праздничного артиллерийского салюта, посвященного Дню защитника Отечества.

Военнослужащие осуществили заряжание свыше 10 тыс. фейерверочных изделий 80 видов расцветки и калибров. Они обеспечат максимальную расцветку фейерверка, купола которого будут иметь диаметр до 300 м, а высота подъема превысит 500 м.

Дивизион укомплектованный 72 салютными установками 2А85 на базе грузового автомобиля КАМАЗ полностью готовы к проведению праздничного салюта. Каждая салютная установка состоит из 6 модулей различного калибра — от 105 до 310 мм.

Специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта, добиваясь бесконечного разнообразия картин, и сделать салют красочным и интересным.

В настоящее время орудия и салютные установки завершают подготовку. 23 февраля в сопровождении военной автомобильной инспекции они прибудут на 16 огневых позиций в Москве, главной из которых будет точка на Поклонной горе. Салют состоится в 21:00 по московскому времени.

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