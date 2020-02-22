22.02.2020 (16:37)

Команда межвидового регионального учебного центра стала победителем хоккейного турнира инженерных войск

В городе Кстово, Нижегородской области на базе межвидового регионального учебного центра и физкультурно-оздоровительного центра «Волжский берег» завершился турнир по хоккею с шайбой в рамках ежегодной Спартакиады инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

В соревновании приняли участие 12 команд, сформированных из военнослужащих инженерных соединений и воинских частей центрального, окружного и армейского подчинения. Все команды в ходе жеребьевки были разбиты и соревновались в двух дивизионах, названных в честь маршалов инженерных войск В.К.Харченко и А.И.Прошлякова. Каждый хоккейный коллектив представлен военнослужащими из расчета: 4 офицера, 8 военнослужащих контрактной службы и 5 – по призыву. В отдельных командах их капитанами являются непосредственные командиры воинских частей.

В ходе яркой, упорной и бескомпромиссной борьбы места распределились следующим образом.

Золотые медали турнира завоевали хозяева поля – команда межвидового регионального учебного центра. Серебряными призерами стали хоккеисты из инженерно-саперного полка Западного военного округа п.Керро, Ленинградская области. На третьем месте – команда Тюменского высшего военного инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И.Прошлякова (г.Тюмень).

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