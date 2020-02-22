22.02.2020 (16:31)

В День защитника Отечества в Калининграде Балтийский флот проведет акцию «Есть такая профессия – Родину защищать!»

23 февраля Балтийский флот проведет информационно-агитационную акцию «Есть такая профессия – Родину защищать!». Акция пройдет с 11.30 до 13.30 часов на территории музея Мирового океана в г. Калининграде.

В этот день на территории музея Мирового океана будут представлены образцы современной техники и вооружения Балтийского флота, развернута выставка военной формы одежды, экипировки и различных спасательных средств. Помимо этого, здесь же будет выставлена боевая техника из соединений и воинских частей сухопутных и береговых войск и ПВО Балтийского флота.

В ходе акции на мобильном пункте отбора граждан на военную службу по контракту каждый желающий сможет пройти профессионально-психологическое тестирование, подать первичные документы. В первую очередь, набор на военную службу по контракту будет производиться в соединения и воинские части Западного военного округа. Специалисты пункта отбора предложат заинтересованным лицам воинские должности и расскажут о географии службы. Кандидаты смогут узнать о социальных преимуществах, льготах, денежном и вещевом довольствии военнослужащих.

На концертной площадке выступят артисты Ансамбля песни и пляски Балтийского флота, оркестр штаба Балтийского флота, а также творческие коллективы Калининграда и области.

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