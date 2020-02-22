22.02.2020 (12:00)

Офицеры Военного института Дополнительного профессионального образования Военного Учебно-Научного центра ВМФ приняли участие в праздничных мероприятиях клуба «Юнга» в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербургском городском Дворце творчества юных состоялось вручение клубных документов воспитанникам первого года обучения. Также ребята получили право ношения формы российского матроса. Мероприятие, в котором приняли участие офицеры Военного института дополнительного профессионального образования ВУНЦ ВМФ, было приурочено 58-ой годовщине основания морского клуба «Юнга» и Дню Защитника Отечества.

Офицеры Военного института ДПО ежегодно принимают участие в торжественной церемонии вручения клубных документов. Это мероприятие стало традиционным. Новые воспитанники клуба впервые принимают участие в торжественном построении, учатся надевать и правильно носить военную форму одежды. Форменные воротнички (Гюйсы) юнги получили из рук старших воспитанников клуба.

Также в рамках патриотического воспитания и шефского сотрудничества военнослужащие Военного института ДПО провели уроки мужества, встречи с ветеранами на базе Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных.

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