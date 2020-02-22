Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.02.2020 (11:30)

В Кронштадтском морском кадетском военном корпусе прошли торжественные мероприятия в честь Дня защитника Отечества

В канун праздника в Кронштадтском морском кадетском военном корпусе состоялось торжественное построение и праздничный концерт, посвященные Дню защитника Отечества.

На мероприятия были приглашены почетные гости: Заместитель Главы Администрации  Кронштадтского района Санкт-Петербурга Максим Петров   и Почетный кадет Кронштадтского морского кадетского военного корпуса, Плександр  Спешилов.

На торжественном построении почетные гости поздравили педагогический коллектив и обучающихся с наступающим праздником, дали напутствие нашим кадетам и пожелали успехов в учебе.

Лучшие кадеты, а также офицеры-воспитатели были поощрены в Приказом начальника   Корпуса и награждены грамотами.

«День защитника Отечества – это праздник, связанный с историей нашего народа, с историей нашего государства. В этот день в своей концертной программе кадеты отдали дань уважения всем поколениям героического российского воинства. Кадеты с большой ответственностью отнеслись к подготовке концерта: разучили стихи и песни, подготовили театральные сценки, творческий подарок   преподнес танцевальный ансамбль кадетского корпуса», отметил начальник Кронштадтского Морского Военного Корпуса капитан 1 ранга Николай Довбешко.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false