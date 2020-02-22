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22.02.2020 (16:10)

В Белгородской области командующий войсками ЗВО вручил военнослужащим ключи от квартир в новом жилом квартале

Сегодня в городе Валуйки в Белгородской области в ходе торжественной церемонии командующий войсками Западного военного округа Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлев и губернатор региона Евгений Савченко вручили военнослужащим ключи от квартир в новом, сданном в эксплуатацию, жилом квартале в составе 10 домов.

Также руководители  заложили первый камень строительства детского сада для детей военнослужащих.

Строители сдали в эксплуатацию жилой квартал в составе 10 домов, рассчитанных на 366 служебных квартир. Новое жильё для военнослужащих по контракту имеет хорошую транспортную доступность, рядом находятся необходимые социальные, образовательные, медицинские учреждения и торгово-развлекательные центры.

Дома построены по новым технологиям и готовы «под ключ», все квартиры оснащены наборами мягкой мебели и столовых гарнитуров для размещения семей военнослужащих по контракту. Каждый двор оборудован детскими площадками, стоянками для личного транспорта, жильё отличает высокий уровень автономности и удобства.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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