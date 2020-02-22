22.02.2020 (15:00)

Нахимовцам Санкт-Петербурга переданы в дар уникальные труды выдающихся флотоводцев Адмиралов Советского Союза Н.Г Кузнецова и С.Г. Горшкова.

В рамках празднования Дня Защитника Отечества и в преддверии 75-летия Великой Победы, Нахимовскому военно-морскому училищу переданы в дар уникальные издания выдающихся флотоводцев стоящих у истоков становления и развития океанского Военно-Морского Флота Отчизны. Труды «Накануне», «Записки Адмирала» и «Курсом к Победе» Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова, «Во флотском строю» Адмирала Флота Советского Союза С.Г. Горшкова от руководства и коллектива Объединенной Судостроительной Корпорации переданы в библиотеку Нахимовского Военно-Морского Училища Главным советником ОСК адмиралом Виктором Чирковым. Он, также, поздравил командование училища и нахимовцев от имени Президента ОСК Алексея Рахманова.

По оценке Адмиралтейства, - тот уровень взаимодействия Главного командования ВМФ России и Объединенной Судостроительной Корпорации, который сложился в вопросах военно-патриотического воспитания и научно-исторической работы, позволяет воспитанникам Нахимовского Военно-Морского Училища, кадетам Кронштадтского Морского Кадетского Военного Корпуса а также и курсантам высших военно-морских учебных заведений, участвовать во всех значимых мероприятиях, связанных с закладками, спусками на воду и приемом в состав новейших кораблей, судов и подводных лодок. Курсанты инженерной специальности могут проходить на предприятиях ОСК производственную практику, а также изучать историю отечественного надводного и подводного кораблестроения, которая неразрывно связана с традициями и более чем трехвековым укладом жизни на Флоте.

«По указанию Главнокомандующего Военно-Морским Флотом Адмирала Николая Евменова об активизации профориентационной работы среди молодого поколения моряков, нахимовцы регулярно посещают проектно-конструкторские бюро и предприятия ОСК. Там они знакомятся с историей и эволюцией нашего военного кораблестроения, становятся очевидцами рождения и строительства современных боевых кораблей и подводных лодок, на которых им предстоит служить в дальнейшем», - отметил начальник Нахимовского ВМУ контр-адмирал Анатолий Минаков.

Накануне, воспитанники Нахимовского военно-морского училища продемонстрировали свои морские прикладные навыки в такелажной подготовке на борту крейсера «Аврора». Нахимовцы показали свои умения справляються с вязанием морских узлов, плетением корабельных матов. На верхней палубе крейсера «Аврора» нахимовцы продемонстрировали, насколько хорошо они знают одну из традиций русского Военно-Морского Флота - передачу информации посредством флажного семафора. В 1895 году С. О. Макаровым была разработана русская семафорная азбука, а должность сигнальщика на флоте была введена 13 декабря 1869 года и считалась одной из самых почетных.

В занятиях на крейсере «Аврора» принимал участие и нахимовец Владимир Кузнецов, - правнук прославленного Адмирала Флота Советского Союза Адмирала Кузнецова. Он продолжил флотскую династию, поступив в Нахимовское Военно-Морское Училище, так же, как продолжают свои флотские династии многие из мальчишек-нахимовцев.

Также, с нахимовцами было проведено занятие по астрономии «Эволюция звезд» в уникальной новейшей Купольной аудитории Нахимовского Военно-Морского Училища. Умение ориентироваться по звездам, определять по ним местоположение корабля во все времена являлось и остается важным для каждого военного моряка. В ходе занятия на экране - куполе был продемонстрирован фрагмент фильма «Звездное время» об эволюции звезд, а затем была проведена самостоятельная работа по характеристикам звезд для нахождения абсолютных звездных величин и светимости звезд, а в конце занятия практическая игра - «Звезды».

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