23.02.2020 (00:10)

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков поздравил личный состав, ветеранов и промышленность с Днем защитника Отечества

Товарищи солдаты, сержанты и офицеры! Уважаемые работники оборонно-промышленного комплекса! Дорогие ветераны!

23 февраля весь российский народ отмечает государственный праздник – День защитника Отечества.

В этот день страна чествует тех, кто служил или проходит службу в Вооружённых Силах Российской Федерации. Всех тех, кто защищает безопасность государства, общества и граждан.

Через службу в Вооруженных Силах прошли миллионы наших граждан, и для большинства из них это стало настоящей школой жизни.

Именно в армии молодые люди учатся собранности, достижению целей и умению «держать удар».

И для нас это не просто воинский долг, это призвание, и смысл жизни. Это тяжелый ратный труд, который в России всегда был в почете. Всегда был на особом счету.

В этом году Сухопутные войска, давшие нам огромное количество уроков мужества и преданности своему делу, отмечают юбилейную 470-ю годовщину со Дня образования.

Сухопутные войска за всю свою историю в прямом смысле прошагали полмира, ни разу не запятнав высокого звания Русского солдата. Мы храним это наследие, эти традиции, воспитывая каждое новое поколение солдат и офицеров приходящих на службу.

Сегодня. Главное командование Сухопутных войск успешно выполняет поставленные задачи руководства страны по строительству нашего вида Вооруженных Сил, по организации территориальной обороны государства, при выполнении специальных задач.

Личный состав мотострелковых и танковых подразделений, ракетных войск и артиллерии, войсковой противовоздушной обороны, подразделений разведки и связи показывают слаженные действия в ходе учений и внезапных проверок боевой готовности, а также «Армейских международных играх».

В этот день желаю вам здоровья, благополучия, военного счастья и плодотворной деятельности на благо Отечества!

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