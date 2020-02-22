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22.02.2020 (13:30)

Главком ВМФ России Адмирал Евменов поздравил экипажи российских кораблей, выполняющих задачи в Мировом океане с Днем Защитника Отечества.

Накануне Дня Защитника Отечества, в адрес экипажей боевых кораблей ВМФ России, выполняющих задачи военно-морского присутствия в дальней океанской и морской зонах направлена поздравительная телеграмма Главнокомандующего Военно-Морским Флотом России Адмирала Николая Евменова.

Поздравление направлено в адрес военных моряков Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, а также в адрес экипажей кораблей постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, отряда кораблей Балтийского флота во главе со сторожевым кораблем «Ярослав Мудрый», выполняющего задачи в Аравийском море, в адрес океанографических исследовательских судов «Адмирал Владимирский» и «Янтарь», находящихся в кругосветной экспедиции, посвященной 200-летию открытия русскими моряками Антарктиды и 250-летию со Дня рождения И.Ф. Крузенштерна.

В своем поздравлении Главнокомандующий ВМФ выразил уверенность, что экипажи кораблей и судов и далее с честью будут выполнять задачи, которые стоят перед океанским Военно-Морским Флотом нашей страны.

Адмирал Николай Евменов, поздравляя военных моряков, подчеркнул, что «ВМФ России сегодня является всеширотным океанским флотом, способным эффективно выполнять в задачи в составе межфлотских группировок и на межвидовом уровне. Профессионализм и практический опыт российских военных моряков позволяет грамотно эксплуатировать самую современную технику и корабли. Береговые войска, морская пехота и морская авиация могут решать задачи любого уровня сложности»

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
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Метки:
Военно-Морской Флот
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